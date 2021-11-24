الصدر في لقاء مع مرشحين مستقلين : الطرف الخاسر في الانتخابات يسرق أصوات المرشحين المستقلين وهذا مرفوض قطعاً

2021/11/24 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ان : الطرف الخاسر في الانتخابات يسرق أصوات المرشحين المستقلين وهذا مرفوض قطعاً.واضاف في لقاء مع مجموعة من المرشحّين الفائزين ( المستقلّين ) ان الحل الوحيد لإنقاذ العراق هو أن نشكل الحكومة والخاسر يكون في المعارضة أو العكس.واضاف “ جربنا خلطة العطار وكانت فاشلة لذا لن اشترك في حكومة توافقية مطلقاً./انتهى

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