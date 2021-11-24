اعلان نتائج ضربات جوية لطائرات ( F16 ) العراقية قرب حدود كردستان

2021/11/24 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، نتائج ضربات جوية لطائرات ( F16 ) العراقية قرب حدود كردستان.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة منها، خرجت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الى مكان الضربات التي نفذتها القوة الجويـة بواسطة طائرات ( F16 ) العراقية، وكانت نتائج هذه الضربات تدمير أوكار الإرهابيين في جبال بيرا الفاصلة بين إقليم كردستان العراق ومحافظة صلاح الدين ومنطقة العظيم".

وأضافت، أن "هذه الأوكار من الأوكار المهمة التي كان يستخدمها عناصر داعش وهي مكان لنقل الإرهابيين القادمين من صلاح الدين وكركوك، ومركز للقيادة من ناحية بنائها وتحصينها، وهي عبارة عن مغارة في جبل، وقد تم تدميرها بالكامل على من كان بداخلها من الإرهابيين".

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