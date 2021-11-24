العمل: شمول 410 مواطنين براتب الرعاية الاجتماعية في ذي قار

2021/11/24 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واع- زهراء صباحأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، شمول 410 مواطنين من العجزة والأيتام في المحافظة براتب الرعاية الاجتماعية.وقال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ذي قار، غالب الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى دائماً وابداً لشمول عدد كبير من المواطنين براتب الرعاية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "هذا التوجه أصبح واضحاً بعد شمول أكبر عدد من المواطنين لاسيما في المحافظات التي تمثل فيها نسبة الفقر درجة عالية حسب مؤشر وزارة التخطيط".وأضاف، أن "رئيس قسم الرصد الميداني قام بزيارة مناطق الأهوار والمناطق النائية في محافظة ذي قار وتم شمول أعداد جديدة بنحو 410 مواطنين من العجَزة والأيتام ونسبة عالية من الأرامل والمطلقات بالرعاية"، داعياً المستفيدين من الإعانة الاجتماعية، الى "تحديث بياناتهم عبر البيان السنوي الذي بدأ العمل به من اليوم لمدة سنة".

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