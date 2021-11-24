2021/11/24 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MLZIpyFBzoA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل مواطناً اشتكى من إجباره على دفع رشوة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل مواطناً اشتكى من إجباره على دفع رشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).