2021/11/24 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ofddvejHBVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الأغلبية | د.صفوان قصي: نحتاج إلى تنظيم العمل في القطاع الخاص لتشغيل الخريجين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الأغلبية | د.صفوان قصي: نحتاج إلى تنظيم العمل في القطاع الخاص لتشغيل الخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).