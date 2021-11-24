شاهد بالفيديو.. نرجس.. عراقية ذات 12 عاماً جهازاً لمساعدة المكفوفين وآخر للتعقيم عن بعد

2021/11/24 | 19:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OjMarmlDODE

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