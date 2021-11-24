إيطاليا تفرض غرامات بملايين اليوروهات على آبل و Amazon

2021/11/24 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية غرامات مالية كبيرة على شركتي آبل و Amazon، متهمة الشركتين بمخالفة قواعد المنافسة التجارية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية قررت تغريم شركة Amazon بمبلغ 68.7 مليون يورو، وتغريم آبل بمبلغ 134.5 مليون يورو، بعد أن ارتأت أن الشركتين خالفتا معايير المنافسة التجارية.

والسبب في فرض الغرامات المذكورة يعود لاتفاقية كانت قد وقعت بين الشركتين عام 2018، وبموجب هذه الاتفاقية سمحت آبل ببيع منتجاتها ومنتجات Beats التابعة لها على موقع Amazon الإيطالي، كما فُرضت قيود على بيع المنتجات عبر الحدود الإيطالية.

وارتأت السطات الإيطالية أن مثل هذه الاتفاقيات قللت من المنافسة وخفضت من فرص العروض التي تقدمها أطراف تجارية أخرى، الأمر الذي اعتبرته مخالفا لقواعد المنافسة التجارية في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الغرامات التي فرضت على الشركتين قررت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية أن عليهما السماح لأي بائع تجزئة لمنتجات آبل و Beats الوصول إلى منصة Amazon.it لعرض بضاعته.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن هيئات مكافحة الاحتكار في ألمانيا وإسبانيا ستجريان تحقيقات مستقلة بشأن الموضوع المذكور أيضا.

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