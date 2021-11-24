2021/11/24 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سروه_رشيد_حميد تأثير وتغيير كبير من قبل الحزب اليساري (السويدي الشيوعي سابقا) الذي ترأسه امراة شابة من اصول اجنبية من دولة ايران نوشي دادكوستر(Nooshi Dadgoster) وامرأة من المعارضة الاخرى مستقلة أمينه كاكه باوه من اصول اجنبية كردية الاصل من كردستان الشرقيه (Amina Kaka Baveh) في البرلمان السويدي في مفاوضات جرت قبل ايام مع رئی-;-سة الحزب الاشتراكي تراسه امرأة ايضا ماكدلينه اندرسون(Magalena Andersson) أول امرأة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء يخلدهم التاريخ في دولة السويد - سروه رشيد حميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نساء يخلدهم التاريخ في دولة السويد - سروه رشيد حميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).