2021/11/24 | 20:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري، لسفير الاتحاد الاوروبي، اليوم الاربعاء، ان بلاسخارت تتدخل في الانتخابات ونتائجها وكأنها رئيس المفوضية العليا، مؤكدا ان هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003 والمضي بنتائجها المزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق”.وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان، ان “الاخير استقبل بمكتبه في بغداد، اليوم […]

ظهرت المقالة العامري يؤكد: هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003..



بلاسخارت تتدخل فيها وكأنها رئيس المفوضية أولاً على الايام نيوز.

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