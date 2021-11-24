2021/11/24 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، انه لا احد يستطيع التجاوز على كتلته والاصوات التي حصلت عليها وانه قادر على حمايتها.

وقال الصدر في كلمة خلال اجتماع مع عدد من المرشحين المستقلين الفائزين (24 تشرين الثاني 2021)، إن "التيار الصدري لديه من يدافع عنه ولن يتعرض احد بالكتلة الصدرية ولا باصواتها – ولا باصوات الاطار كذلك".

وأضاف أن "الاطار التنسيقي لديه جنوده وفصائله، ولنا عملنا مع الاطار ومتجهون نحو طريقة تنفع العراق والجميع"، مشيرا الى انه من "يجب الخوف عليهم هم المستقلون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الاطار لديه جنوده وفصائله.. ونحن نعلم كيف نتعامل معه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الاطار لديه جنوده وفصائله.. ونحن نعلم كيف نتعامل معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).