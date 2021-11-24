مصطفى الكاظمي يغرد بمناسبة ’يوم الدبلوماسية العراقي’

2021/11/24 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

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نبارك للدبلوماسيين العراقيين في يوم الدبلوماسية العراقي ونعتزّ بما حققه العراق من نجاح في فتح آفاق التعاون الإقليمي والدولي مما جعل بلادنا مقصداً لتحقيق الشراكة والتعاون.



الدبلوماسية الفاعلة والصادقة هي المسار لتحقيق الإنجازات وبناء جسور التواصل.

مصطفى الكاظمي

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