2021/11/24 | 20:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أربعة أيام من الاحتجاج.. حكومة كردستان العراق تخصص مبالغ مالية لتحسين أوضاع الطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/24 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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