الكاظمي يبارك للدبلوماسيين العراقيين يوم الدبلوماسية العراقية

2021/11/24 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد / نينا / بارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للدبلوماسيين العراقيين يوم الدبلوماسية العراقي.وعبر بتغريدة عن الاعتزاز بما حققه العراق من نجاح في فتح آفاق التعاون الإقليمي والدولي مما جعل بلادنا مقصداً لتحقيق الشراكة والتعاون.واضاف الكاظمي: الدبلوماسية الفاعلة والصادقة هي المسار لتحقيق الإنجازات وبناء جسور التواصل./انتهى3

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