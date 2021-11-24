العراق يرأس الاجتماع التاسع عشر لمنظمة المرأة العربية المنعقد في مصر

2021/11/24 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ترأس العراق الاجتماع التاسع عشر لمنظمة المرأة العربية المنعقد للفترة من 23-25 تشرين الثاني في جمهورية مصر العربية.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء: ان مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدكتورة يسرى كريم محسن،أشارت في كلمتها الافتتاحية بالاجتماع إلى أن المرأة في الدول العربية ما تزال تخوض كفاحاً مستمراً لنيل حقوقها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومع كل التحديات التي تعانيها المرأة العربية على مستوى الأطر القانونية والإجرائية والتنظيمية والإدارية ومستوى التعامل الاجتماعي المأزوم بالفكر والثقافة السلبية ضد المرأة.وأشادت كريم بالجهود الوطنية الخاصة بالمرأة في الدول العربية على تعزيز وتطوير واقع المرأة العربية في مختلف القطاعات والعمل على تحصيل حقوقها الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودونتها دساتير الدول ضمن نصوصها.وناقش المجتمعون مستجدات أوضاع المرأة في الدول الأعضاء، مستعرضين الأنشطة التي نفذتها الإدارة العامة للمنظمة والتقرير المالي والتزامات الدول الأعضاء والحسابات الختامية وجدولة متأخرات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة وطلبات الإعفاء منها والعلاقة بين المنظمة وجامعة الدول العربية ومستجدات البحث في موضوع تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة واستكمال معاملات شراء مقر المنظمة والنظر في منصب المديرة العامة ومراجعة معايير الاختيار.وتطرق الاجتماع إلى الخطة العربية الاسترشادية للحد من أثر الجوائح على النساء والفتيات ومقترح تنظيم فعاليات بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس منظمة المرأة العربية.وفي السياق ذاته ترأست كريم اجتماعا استثنائيا رفيع المستوى للمنظمة المذكورة للتشاور في مقترح يرفع إلى مجلس الأمن بشأن تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف والإرهاب خلال النزاعات الذي استعرضت فيه إنجازات العراق لدعم النساء الناجيات التي أهمها قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، كمبادرة وطنية لدعم النساء أو الفتيات اللائي تعرضن إلى جرائم العنف.وخلص الاجتماع إلى تكليف المملكة الأردنية الهاشمية بترؤس فريق عمل يقوم بتوثيق الخطط والبرامج الوطنية للدول الأعضاء والتدابير المتخذة من قبلهم بهذا الشأن وتقديم ورقة العمل إلى منظمة المرأة العربية./انتهى3

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