الحشد يحسم الجدل حول الضربات الامريكية في ديالى: خلط الاوراق لم ينتهِ

2021/11/24 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حسم الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، الجدل حول الضربات الامريكية في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "كل العمليات العسكرية التي تنفذها الوية الحشد الشعبي في قواطع ديالى تتم بغطاء من قبل القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وليس هناك اي وجود لطيران امريكي او اي جنسية اخرى".

واضاف الحسيني ان "الحديث عن اسناد الطيران الامريكي للعمليات العسكرية في ديالى غير دقيق"، مبينا ان "التنسيق يجري مع القوة الجوية وطيران الجيش العراقي حصرا وهم على كفاءة كبيرة في رصد وتعقب لاهداف".

وأكد ان "بعض القنوات تنقل عن وجود غطاء امريكي للعمليات في ديالى غير صحيح وهو خلط للاوراق لتحقيق اجندة متعددة".

واشار الى ان" 50% من المعلومات حول الاهداف التي تقصف من قبل القوة الجوية وطيران الجيش تاتي من استخبارات الحشد الشعبي بشكل مباشر خاصة مع نجاحه في تحقيق اختراقات نوعية وكشف مضافات سرية في عمق حمرين وبقية المناطق".

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