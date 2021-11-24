2021/11/24 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن الثقة بدأت تتزعزع ببعثة يونامي، فيما أشار سفير الاتحاد الأوربي في العراق فيلة فاريولا إلى أن هناك أداء جيداً في إدارة الأمور التقنية والفنية للانتخابات.

وقال مكتب العامري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل بمكتبه في بغداد، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوربي في العراق فيلة فاريولا".

وأكد العامري خلال اللقاء، "أن الحرص على المسار الديمقراطي هو السبب الرئيس لمطالباتنا بانتخابات نزيهة وتداول سلمي للسلطة"، مشيراً إلى أن "هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003 والمضي بنتائجها المزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق".

وأضاف العامري، "لدينا تعاون كبير وعلاقة طيبة مع بعثة الأمم المتحدة التي نؤمن بدورها الإيجابي، لكن ثقتنا بدأت تتزعزع بسبب الخروقات التي تقوم بها رئيسة البعثة الحالية جنين بلاسخارت والتي تتدخل في الانتخابات ونتائجها كأنها رئيس المفوضية العليا بل وكأنها مندوبة سامية"، مشيرا الى أن "العراق لم ولن يقبل بأي مندوب سامي ويجب أن تلتزم بواجباتها المحددة".

وأوضح العامري أن "اعتصامات الجماهير المعترضة على تزوير نتائج الانتخابات وسرقة أصواتهم هي الأكثر سلمية وانضباطاً منذ عام 2003".

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوربي في العراق فيلة فاريولا، إن "هناك أداء جيدا في إدارة الأمور التقنية والفنية للانتخابات، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تزوير".

وأضاف: "يجب أن يتم النظر في كافة الطعون المقدمة بكل جدية"، مرحباً بكل الخيارات القانونية".

وأكد أن "استقرار العراق مهم جداً لدول أوروبا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: ثقتنا بدأت تتزعزع ببعثة يونامي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: ثقتنا بدأت تتزعزع ببعثة يونامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).