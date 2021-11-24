بعد يومين من الاحتجاجات في السليمانية.. رئيس الجمهورية يعلق

2021/11/24 | 20:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجب قوات الامن حماية المتظاهرين والامن العام.

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