الناطق العسكري: القوات الأمريكية ستغادر العراق في ظرف أسبوعين

2021/11/24 | 20:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قالت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، إنّ خروج أغلب القوات القتالية الأجنبية من البلاد سيجري قبل التاريخ المحدد نهاية هذا العام.

وأكّد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "ملف إنهاء التواجد الأجنبي يسير وفق الجدول المخطط له، وليس هناك قواعد مخصصة لهم سوى تواجدهم بشكل بسيط في عين الأسد".

وأوضح الخفاجي، أنّ "أغلب القوات القتالية خرجت من العراق ولم يبقَ إلَّا المستشارون ومن يعمل في مجال الاستخبارات أو الاستطلاع وكذلك التدريب والاستشارة".

كما أشار الخفاجي، أنّ "جزءًا بسيطًا من القوات الأجنبية بقي في البلاد، وستخرج جميعها خلال 15 يومًا باستثناء من تحولت مهمتهم إلى الاستشارة وتقديم معلومات ودعم القوات الأمنية العراقية"، مبينًا أنّ "هناك جدولاً لتسليم الأسلحة والمعدات إلى القوات القتالية".

وكانت حركة "سيد الشهداء" الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد توعدت بإعلان الحرب على القوات الأمريكية المتبقية في العراق بعد منتصف ليل الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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