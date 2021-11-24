فلسطين تتغلب على اليمن في بطولة غرب اسيا للشباب

2021/11/24 | 20:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكن المنتخب الفلسطيني من التغلب على نظيره اليمني بهدفين دون رد، اليوم الاربعاء، ضمن بطولة اتحاد غرب اسيا الثانية للشباب.وشهد ملعب البصرة الدولي مباراة الفريقين ضمن المجموعة الاولى التي تضم الى جانبهما كل من المنتخب العراقي والبحريني و الكويتي.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز اول امس على نظيره البحريني باربعة اهداف دون مقابل.

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