البيئة: العراق ضمن أكثر 5 دول في العالم تضرراً بالتغيير المناخي

2021/11/24 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أن العراق صنف ضمن أكثر خمس دول في العالم تضرراً بالتغيير المناخي، فيما أشار إلى أن الدول الصناعية الكبرى ستدعم الدول النامية بمائة مليار دولار سنويا. […]

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