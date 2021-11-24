بحثا التحديات الأمنية والإرهاب.. غانتس يلتقي بوريطة في الرباط

2021/11/24 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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