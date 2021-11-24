زوجة تجلب مخدرات لزوجها السجين في بغداد

2021/11/24 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالقاء القبض على زوجة حاولت إدخال مخدرات لزوجها السجين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "زوجة احد المسجونين بقضايا المخدرات، وعند زيارتها لزوجها في أحد السجون التابعة لشرطة بغداد، وخلال تفتيشها من قبل شرطية، عثر على مواد مخدرة بحوزتها".وبين، أن "المرأة ضربت الشرطية، لكن الأخيرة تمكنت من بسط سيطرتها، وضبط المخدرات بحوزتها"، لافتاً إلى أنها "كانت تحاول إدخالها تلك المواد المخدرة لزوجها".

ووجه قائد شرطة بغداد، وفق المصدر، "بتكريم الشرطية".

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