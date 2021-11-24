27 قتيلاً في حادث غرق زورق مهاجرين قبالة كاليه وجونسون يدعو إلى اجتماع أزمة

2021/11/24 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أسفر حادث غرق زورق يقلّ مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا قبالة سواحل شمال فرنسا عن سقوط 27 قتيلاً بحسب الشرطة الفرنسية.ووصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الحادث بأنه “مأساة”، مع تسجيل أعلى […]

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