بيان من النقابة حول محاولة اعتقال محامية في احدى محاكم بغداد

2021/11/24 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء، توضيحا بشأن "أمر قبض صادر ضد محامية" في محكمة مدينة الصدر ببغداد.

وقالت النقابة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، إنه "تعرب نقابة المحامين العراقيين عن رفضها تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق المحامين داخل سوح المحاكم، سيما وأنهم متواجدون فيها لأداء عملهم وواجباتهم المهنية والقانونية".

وأضافت، "كما تنفي النقابة إلقاء القبض على إحدى المحاميات في محكمة مدينة الصدر، وتوضّح أنه تم سحب القوة، بعد ٱتصالات عدة أجراها النقيب مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن توجيه أمين سر النقابة حيدر المرشدي للتواجد في المحكمة نيابة عن النقيب ومجلس النقابة".

وتابعت، "وتشير النقابة إلى أنها تشجب مثل هذه الأساليب المخالفة للدستور والقوانين وتستنكرها بشدة".

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