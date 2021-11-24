أكبر من هرم مصري.. مركبة فضائية

2021/11/24 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق ناسا مركبة فضائية ستصطدم عمدًا بكويكب قريب من الأرض.ورغم أنه لا يشكل تهديدًا للأرض فإن ناسا من خلال اختبار إعادة توجيه الكويكب، تأمل في تغيير اتجاهه لتجنب الاصطدامات المحتملة مع الأرض في المستقبل من أي كويكب آخر.

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