2021/11/24 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد ساعات على تعيينها من قبل البرلمان كأول امرأة في هذا المنصب، اضطرت رئيسة وزراء السويد المنتخبة ماغدالينا أندرسون لتقديم استقالتها، الأربعاء.وجاءت الاستقالة بعد فشل أندرسون، وهي من الحزب الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسة وزراء تستقيل بعد ساعات على تعيينها..



ماذا حدث؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة وزراء تستقيل بعد ساعات على تعيينها.. ماذا حدث؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة وزراء تستقيل بعد ساعات على تعيينها.. ماذا حدث؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).