2021/11/24 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ، جعفر الونان، ووزير العمل، عادل الركابي، اليوم الأربعاء، على وضع خطة اعلامية مشتركة لتحسين ثقافة الطفل ودعم المشاريع للتخفيف البطالة بين الشباب.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات مشتركة بين الونان والركابي..



ملفان أساسيان على الطاولة المركز الخبري الوطني.

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