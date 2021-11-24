2021/11/24 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اتهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري الممثلة الاممية في العراق جينين بلاسخارت بالتدخل في الانتخابات ونتائجها وكأنها رئيس المفوضية العليا .واكد خلال لقائه اليوم سفير الاتحاد الأوربي في العراق /فيلة فاريولا/ أن : الحرص على المسار الديمقراطي هو السبب الرئيسي لمطالباتنا بانتخابات نزيهة وتداول سلمي للسلطة، مشيراً إلى أن : هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003 والمضي بنتائجها المزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق.وأضاف العامري: لدينا تعاون كبير وعلاقة طيبة مع بعثة الأمم المتحدة التي نؤمن بدورها الإيجابي، لكن ثقتنا بدأت تتزعزع بسبب الخروقات التي تقوم بها رئيسة البعثة الحالية جنين بلاسخارت والتي تتدخل في الانتخابات ونتائجها كأنها رئيس المفوضية العليا بل وكأنها مندوبة سامية ، والعراق لم ولن يقبل بأي مندوب سامي ويجب أن تلتزم بواجباتها المحددة.وأوضح العامري بأن اعتصامات الجماهير المعترضة على تزوير نتائج الانتخابات وسرقة أصواتهم هي الأكثر سلمية وانضباطاً منذ عام 2003.من جانبه قال سفير الاتحاد الأوربي في العراق فيلة فاريولا : إن هناك أداءً جيداً في إدارة الأمور التقنية والفنية للانتخابات، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تزوير.وأضاف : يجب أن يتم النظر في كافة الطعون المقدمة بكل جدية، مرحباً بكل الخيارات القانونية، مؤكداً على أن استقرار العراق مهم جداً لدول أوروبا./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يتهم بلاسخارت بالتدخل في الانتخابات ونتائجها وكأنها رئيس المفوضية العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يتهم بلاسخارت بالتدخل في الانتخابات ونتائجها وكأنها رئيس المفوضية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).