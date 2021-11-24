انطلاق بطولة الأندية بالسباحة الأولمبية

2021/11/24 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت اليوم منافسات بطولة اندية العراق بالسباحة الاولمبية في مسبح الشعب الاولمبي المغلق في بغداد وتستمر ليومين بتواجد 25 ناديا ، بينما من المقرر أن يشارك العراق في بطولة العالم التي تحتضنها مدينة ابو ظبي الاماراتية للمدة من السادس عشر إلى الحادي والعشرين من شهر كانون الأول المقبل .

وقال امين سر اتحاد اللعبة المركزي هاشم محمد في تصريح نقله موقع (شبكة فيفا سبورت): إن هذه النسخة من بطولة الاندية تعد فرصة مهمة للجنة المدربين من اجل اختيار الافضل لتمثيل المنتخبات الوطنية في المسابقة العالمية المقبلة التي ستقام في الأمارات ، مشيرا إلى أن الاتحاد يحرص على اقامة المنهاج السنوي للاستحقاقات الداخلية وبما يتناسب مع المشاركات الخارجية لغرض اختيار المتميزين ضمن قائمة المنتخبات.

واضاف أن المؤتمر الفني الخاص بالبطولة سيقام بحضور ممثلي ومدربي الاندية وسيتناول الجوانب والضوابط والشروط كافة التي من شأنها الاسهام في انجاح هذا التجمع المحلي وعدد السباحين المسموح لهم بالمشاركة في كل فعالية وموعد حضور المتسابقين قبل انطلاق هذه الفعالية إلى جانب جلوس المدربين والسباحين فـي الاماكن المخصصة وجوانب اخرى ، موضحا أن اي فكرة وجهة نظر تطرح مـن الحضور يمكن تصب في انجاح البطولة فنيا واداريا سيتم اعتمادها ، لافتا إلى حرص الاتحاد على تهيئة الظروف المطلوبة لانجاح البطولة تنظيميا وإداريًا فضلا عن اعتماد اللجان الفنية والتحكيمية المتميزة لاداء دورها المطلوب .

واشار محمد إلى أنّ الـفـئـات المشاركة خمس ، دون 10 سنوات ودون 11-12 سنة ودون 13-15 سنة ودون 16-18 سنة وفئة المتقدمين ، ضمن فعاليات سباحة الصدر والظهر والفراشة والحرة ، منوها بأن الاندية جاهزة من الناحية الفنية ومتوقعا أن تشهد المنافسات تصاعدا بالمستويات ، لاسيما أن بطولات العراق دائما ما تفرز وجوها شابة تنافس بقوة على المراكز الاولى .

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