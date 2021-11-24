2021/11/24 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.وقال المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة في ليبيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة في ليبيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).