وزير النفط: الأسعار ستقفز الى 100 دولار

2021/11/24 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، ان تقفز أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل الواحد.

وقال عبد الجبار في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "أسعار النفط في السوق العالمية قد تقفز إلى 100 دولار العام المقبل".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، اليوم الأربعاء، ان ارتفاع أسعار النفط سببه الدول المنتحة التي لم تقم بما يلزم لزيادة الإنتاج.

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