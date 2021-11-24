حزب بارزاني يعلق على تقرير بلاسخارت بشأن الانتخابات

2021/11/24 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، على تقرير ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، مبينا ان التقرير اشادة جيدة بالانتخابات.

وقال عضو الحزب الديمقراطي صالح عمر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بعد إفادة بلاسخارت على الأطراف المعترضة أن تقبل بالنتائج وتجلس لطاولة الحوار لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "إفادة الأمم المتحدة تعني اعترافا دوليا صريحا بالنتائج، ويثبت نزاهة الانتخابات"، مشيرا الى ان "الأطراف الخاسرة ليس أمامها سوى القبول بالحوار للخروج من الأزمة".

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