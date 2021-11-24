المطيري يؤكد للسفير الاردني ان تشكيل حكومة أغلبية وطنية قوية يعني تحقيق الاستقرار والازدهار

2021/11/24 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الدكتور أحمد المطيري اليوم الأربعاء سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى العراق /منتصر العقلة/ في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد.واكد المطيري / حسب بيان للهيئة / حرصه على تقوية العلاقات بين البلدين والسعي إلى تطويرها بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين وفق أسس الروابط الأخوية والمصالح التاريخية المشتركة.واشار الى : المكانة المهمة للعراق والتي تجعله محط أنظار المجتمع الدولي ، مبينًا إن : تشكيل حكومة أغلبية وطنية قوية يعني تحقيق الاستقرار والازدهار الأمر الذي من شأنه أن يفيء بظلاله على استقرار المنطقة.من جانبه اكد السفير الاردني حرص بلاده على تمتين العلاقات الثنائية وعلى المستويات والصعد كافة./انتهى3

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