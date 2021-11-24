استبعاد 25 مرشحا بينهم سيف الإسلام القذافي من خوض الانتخابات الرئاسية الليبية/ موسع

2021/11/24 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية اليوم الأربعاء أن المفوضية استبعدت 25 من 98 مرشحا رئاسيا مسجلا للانتخابات المقررة في الـ24 من كانون الاول المقبل ، بإجراء أولي يمكن الطعن فيه.ونقلت محطة سكاي نيوز عن مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية تأكيده استبعاد سيف الإسلام القذافي من خوض الانتخابات الرئاسية الليبية.وكانت وسائل إعلام ليبية اعلنت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر أن هناك اتجاها لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي ونوري بوسهمين ومحمد الشريف وبشير صالح لأسباب قانونية وأحكام سابقة.يذكر ان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم الأحد 14 من الشهر الحالي ، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في شهر كانون الاول المقبل.وقدم القذافي / حسب رويترز / أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اعلنت السابع من الشهر الحالي فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية لحد 22 من الشهر الحالي والنيابية القادمة.ويستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 من الشهر المقبل./انتهى3

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