الزبيدي والحلفي في معرض ذاكرة الجسد

2021/11/24 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا زبيدي والحلفي في معرض ذاكرة الجسد بغداد- نجاح الحمداني افتتح المستشار الثقافي سعد بشير اسكندر بوزارة الثقافة الاثنين الماضي المعرض التشكيلي الأول للفنانين التشكيليين حمدي الزبيدي، وتغريد الحلفي الذي أقيم لدائرة الفنون العامة في قاعة عشتار.ضم المعرض 64 لوحة من المدرسة التجريدية، وعلى نهج الفنان فائق حسن ،معبرة عن الجسد والحلم والواقعية، […]

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