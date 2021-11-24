2021/11/24 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حايك تستقبل نجمتها { لوس انجلوس – وكالات – استقبلت النجمة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك مع عائلتها نجمتها في ممشى المشاهير في هوليوود.ورافق حايك زوجها فرنسوا هنري بينو وابنتهما فالنتينا البالغة من العمر 14 عاماً.الممثلة البالغة من العمر 55 عاماً تألقت بفستان أسود وحذاء متناسق.وألقت حايك خطاباً بالمناسبة شكرت فيه متابعيها ا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حايك تستقبل نجمتها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حايك تستقبل نجمتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).