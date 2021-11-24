2021/11/24 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتفاقيات شراكة بين دائرة السينما والهيئة العربية للمسرح منطق الطير التونسي يخاطب وجدان الإنسان حياً أو ميتاً بغداد – ياسين ياس تونس الخضراء تحلق في فضاء مسارح بغداد ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح بمسرحية (منطق الطير) التي عرضت الاحد الماضي على المسرح الوطني وعنها قال المخرج نوفل العزارة ان(سعادتنا غامرة في المشاركة بمهرجان بغداد […]

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