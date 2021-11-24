ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تستبعد القذافي وتبقي على حفتر والدبيبة

2021/11/24 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء، 25 اسما بينهم نجل القذافي، سيف الإسلام من قائمة المرشحين للرئاسة، بينما أبقت على القائد العسكري، خليفة حفتر، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.

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