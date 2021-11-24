الهيئة السياسية للتيار الصدري:المكانة المهمة للعراق تجعله محط أنظار المجتمع الدولي

2021/11/24 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، أن تشكيل حكومة أغلبية وطنية سيلقي بظلاله على استقرار المنطقة، مبينا ان المكانة المهمة للعراق تجعله محط أنظار المجتمع الدولي.وقالت الهيئة السياسية للتيار […]

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