الخطوط الجوية العراقية تستأنف الرحلات إلى إيران نهاية الشهر الحالي

2021/11/24 | 21:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية إلى إيران ابتداءً من 29 تشرين الثاني 2021.وقالت الخطوط الجوية في بيان إنه “نود أن نعلم مسافرينا الكرام أن الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى إيران اعتباراً من 29 تشرين الثاني 2021، وبأسعار تنافسية”.

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