2021/11/24 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pqmwlmlIxK8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شرارة تظاهرات السليمانية.. من أشعل فتيلها ولماذا؟ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شرارة تظاهرات السليمانية.. من أشعل فتيلها ولماذا؟ | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).