الموانئ : ايراداتنا تجاوزت 65 مليار دينار خلال الشهر الماضي

2021/11/24 | 21:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة الموانئ العراقية ، الاربعاء، تحقيق إيرادات بقيمة اكثر من 65 مليار دينار خلال شهر تشرين الأول، فيما افصحت عن مشاريع لانشاء محطات وعدد من الارصفة لتعزيز صادرات وواردات العراق النفطية والتجارية.وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن “مجموع الواردات المالية التي حققتها الشركة خلال تشرين الاول الماضي تجاوز 65 مليار دينار”، مبينا أن “الشركة تعتزم انشاء محطات لوجستية كبيرة جدا هي قيد الدراسة، وستتم احالتها على شركات عالمية، ستضيف طاقات كبيرة جدا بالاستيراد والتصدير لميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي”.وأضاف الفرطوسي ان “ميناء ام قصر الشمالي متخصص بالناقلات التجارية، اما الجنوبي فيضم رصيفين للنفط، فضلا عن وجود رصيف للسكر تابع الى وزارة الصناعة والمعادن، تم تحويله الى نفطي ايضا من اجل تعزيز عملية الصادرات والواردات للمشتقات النفطية” .واشار الى ان “هناك توسعة لانشاء 10 ارصفة نفطية أخرى جديدة تمت المباشرة ب 4 منها، إذ وصلت نسبة انجازها الى 20% وتم التعاقد لانشاء رصيفين اخرين، والمتبقي 4 سيتم التعاقد لتنفيذها قريبا من اجل تعزيز الصادرات والواردات”.

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