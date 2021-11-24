استقالة أول رئيسة وزراء للسويد بعد بضع ساعات فقط من فوزها بالمنصب

2021/11/24 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات قليلة من احتفاء السويد بفوز أول امرأة بمنصب رئيس الوزراء، الأربعاء، قررت ماغدالينا أندرسون الاستقالة من منصبها.

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