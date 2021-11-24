2021/11/24 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة تويوتا العراق، اليوم الأربعاء، إنتاجها سيارات جديدة صديقة للبيئة.وقال رئيس الشركة، سردار البيباني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “شركة تويوتا تعلن افتتاح فرعها الخامس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويوتا..



سيارات جديدة صديقة للبيئة في العراق المركز الخبري الوطني.

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