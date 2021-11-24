الاستخبارات العسكرية ’تصطاد’ مطلوباً بعملية استندت على معلومات ’دقيقة’ في نينوى

2021/11/24 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أحد الإرهابيين جنوبي نينوى

بمعلومات استخباراتية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السادسة عشرة (قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى) أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت تواجد أحد الإرهابيين في منطقة البيجوانية جنوبي نينوى، وتم على اثرها التنسيق مع استخبارات لواء المشاة الأول ٧٦ وبمشاركة قوة برية من اللواء المذكور، اسفرت عن إلقاء القبض عليه في المنطقة المذكورة، وهو أحد الإرهابيين المدرجة اسمائهم في قاعدة البيانات ومن المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب.

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