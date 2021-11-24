الخطوط الجوية تعلن عن موعد استئناف رحلاتها إلى إيران

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى إيران اعتباراً من الاثنين المقبل.وقالت وزارة النقل في بيان “نود أن نعلم مسافرينا الكرام أن الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها المباشرة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتبارا من التاسع والعشرين من الشهر الجاري وبأسعار تنافسية”.
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