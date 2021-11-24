أكثر من نصف مليار دولار.. كيف يمكن لتسديد ديون الكويت تقديم فائدة اقتصادية للعراق

2021/11/24 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، صفوان قصي، اليوم الأربعاء، عن وجود فائدة اقتصادية للعراق في حال تمكن من تسديد ديون الكويت بشكل كامل.وقال قصي، لـ(بغداد اليوم)، ان "تسديد ديون الكويت بالكامل سيعيد للعراق 3 بالمئة من ايرادات النفط، والعراق قادر على تجاوز عجز الموازنة وتسديد ديونه الخارجية بعد ارتفاع اسعار النفط وتسديد ما بذمته من ديون خارجية أو داخلية".وأضاف ان "العراق ماض بتسديد ديون الكويت بالكامل في العام المقبل بما لايقل عن 600 مليون دولار، وهنا ستتحرر 3 بالمئة من ايرادات النفط التي تستقطع بشكل مباشر وتذهب لديون الكويت، وهذه المبالغ ستكون مصدر جديد للانفاق او تستخدم لتسديد الديون الخارجية البالغة 20 مليار دولار، كما ان عملية تسديد الديون ستعيد تصنيف الائتمان العراقي وبالتالي تتحرك بوصلة الاستثمار ويطمئن المستثمر ان الاقتصاد العراقي قادر على تسديد الديون وخلق فرص عمل من نافذة الاستثمارات".

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