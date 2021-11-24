استقالة رئيسة وزراء السويد بعد 24 ساعة على تعيينها

2021/11/24 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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قدمت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون استقالتها بعد 24 ساعة على تعيينها من قبل البرلمان، بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب "الخضر" من الائتلاف الحكومي.

وقالت أندرسون من الحزب "الاجتماعي الديمقراطي" في تصريح للصحافيين: "ثمة عرف دستوري أن الحكومة الائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها".

وتابعت: "لا أريد رئاسة حكومة مطعون بشرعيتها"، معربة عن أملها بأن تنتخب مجددا في وقت لاحق.

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