تعادل الكويت والبحرين في بطولة غرب اسيا للشباب

2021/11/24 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تعادل منتخبا البحرين والكويت بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت في ملعب البصرة الدولي مساء الاربعاء ضمن بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا للشباب الثانية.وكانت بداية الشوط الأول عادية بعد أن لعب الفريقان بتحفظ بالرغم من الهجمات الخجولة المتبادلة بينهما.وانحصر اللعب وسط الملعب وكاد اللاعب الكويتي بدر المطيري ان يضع فريقه في المقدمة بعد كرة بينية من فهد العزمي الا انه أضاع الكرة الى الخارج " وقبل نهاية الشوط أطلق كابتن البحرين مبارك حبيب كرة قوية ثابتة في الدقيقة 44 معلنا تسجيل هدف التقدم حيث لم يستطع الحارس الكويتي بدر العجمي من ردها لينتهي الشوط بهذه النتيجة .وفي الشوط الثاني حاول الفريق البحريني تسجيل هدف أخر بينما حاول الفريق الكويتي إدراك التعادل .وهدد المنتخب الكويتي مرمى البحرين من خلال الضغط المتواصل للبحث عن تعديل النتيجة حتى الدقيقة 79 حيث جاء هدف التعادل من ضربة جزاء نفذها بنجاح فهد العزمي في مرمى البحرين لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين ليتقاسما نقاط المباراة.ويحصل كل منهما على نقطة واحدة/انتهى

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