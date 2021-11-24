سليم الجبوري : وجود الحشد الشعبي في ديالى جزء من الحل وفرض الامن في المحافظة

2021/11/24 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب الاسبق سليم الجبوري ان وجود الحشد الشعبي في ديالى جزء من الحل وفرض الامن في المحافظة.وقال في تصريح متلفز ان : داعش موجود في المقدادية والطارمية والجرف ولم يتم القضاء عليه بشكل كامل.واضاف الجبوري ان : هناك اطرافا غير منضبطة بديالى معربا عن امله ان تتمكن القيادات الامنية الجديدة بالمحافظة فرض الامن واعادة الاستقرار اليها./انتهى3

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